Кадыров не нашел в Турции "шайтанов" из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не нашел в Турции "шайтанов" из Чечни. В Instsgram-аккаунте министра по национальной политике региона, внешним связям, информации и печати опубликован ролик, на котором чиновник находится рядом с российским блогером Гусейном Гасановым, а также Рамзаном Кадыровым. Известно, что делегация посетила Белек, Кемер, а также Анталию.
Говорили, что в Турции шайтаны. Я не вижу. Здесь красивые люди, шайтанов нет.
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Напомним, что недавно шестеро человек были задержаны в Турции по подозрению в подготовке нападения на иностранцев, а также в шпионаже. В СМИ уточнили, что все они являются представителями Чечни. В Кремле рассказали, что не обладают информацией о задержании россиян на территории Турции.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все