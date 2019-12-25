Кадыров не нашел в Турции "шайтанов" из Чечни

Глава Чечни посетил с визитом несколько районов Турции.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не нашел в Турции "шайтанов" из Чечни. В Instsgram-аккаунте министра по национальной политике региона, внешним связям, информации и печати опубликован ролик, на котором чиновник находится рядом с российским блогером Гусейном Гасановым, а также Рамзаном Кадыровым. Известно, что делегация посетила Белек, Кемер, а также Анталию.

Говорили, что в Турции шайтаны. Я не вижу. Здесь красивые люди, шайтанов нет. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, что недавно шестеро человек были задержаны в Турции по подозрению в подготовке нападения на иностранцев, а также в шпионаже. В СМИ уточнили, что все они являются представителями Чечни. В Кремле рассказали, что не обладают информацией о задержании россиян на территории Турции.

Фото: Pixabay.com

