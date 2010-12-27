Метро Петербурга перевезет пассажиров в новогоднюю ночь

Метро будет работать без перерыва, но с некоторыми ограничениями.

Метрополитен Петербурга новогоднюю ночь будет работать круглосуточно и без перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе местной подземки. По данным специалистов, с 31 декабря 2019 года по 1 января 2020 года попасть на платформу станций можно будет без ограничений по времени.

Для входа и выхода будут доступны практически все вестибюли за некоторыми исключениями. Сотрудники метро закроют доступ к 1 вестибюлю "Проспекта Ветеранов", вестибюлю 2 станции "Ленинский проспект", вестибюлю 2 станции "Площадь Ленина", вестибюля 1 станции "Девяткино", вестибюля 1 станции "Московской", вестибюля 2 станции "Невский проспект", вестибюля 2 станции "Проспекта Славы", вестибюля 1 станции "Дунайской", а также всех входов на "Технологический институт 1", "Площади Александра Невского", "Достоевской", "Спасской" и "Шушар".

Предупреждаем, что в период с 00 часов по 4:30 утра 1 января пассажиры не смогут расплачиваться за проезд через БСК или по интернет-платежу. Приобрести жетоны в метро можно будет только за наличные деньги. действующие проездные будут действовать на вход.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский "Метрострой" получит от Смольного 500 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv

