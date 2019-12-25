Массовую гибель рыбы в Финском заливе обсудили на совещании в администрации Выборгского района

В Выборге состоялось внеплановое заседание районной противоэпизоотической комиссии. Центральной темой стала информация о якобы имевшем место случае массовой гибели рыбы в Финском заливе на территории Советского поселения.

В Выборге состоялось внеплановое заседание районной противоэпизоотической комиссии. В нем также приняли участие представители комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации, Станции по борьбе с болезнями животных Выборгского района, органов власти Советского городского поселения и др.

Вела совещание заместитель председателя комиссии - начальник отдела аграрной политики Елена Мерзликина. Поводом для встречи послужила массовая гибель рыб, произошедшая в конце августа вблизи поселка Советский. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район".

Напомним, 27 августа поступило обращение жителей о том, что в акватории Финского залива, в частности, в устье реки Гороховки на берегу выявлен массовый замор рыбы.

28 августа руководство администрации Советского поселения, специалисты ГБУ ЛО "СББЖ Выборгского района", Управления ветеринарии Ленинградской области, ГБУ ЛО "Леноблэпизоотряд" выезжали на место. Был проведен осмотр побережья. Наличие погибшей рыбы не выявлено. Однако, по словам местных жителей, данный факт имел место быть несколько дней назад.

В результате заседания собравшимися был выработан комплекс мер по формированию в районе оперативного информирования всех служб в подобных случаях.