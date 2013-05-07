Мама малыша рассказала о состоянии ребенка, на которого обрушилась лепнина

Двухлетний мальчик все еще находится в реанимации.

Накануне вечером, 17 апреля, на малыша в коляске обрушилась лепнина. На сегодняшний день,18 апреля, двухлетний мальчик все еще находится в реанимации.

Как рассказала мама малыша, у мальчика не открывается глаз, повреждена скула. В результате инцидента ребенок потерял много крови. По словам врачей, его организм ослаблен.

Недавно Piter.tv сообщал, что по этому случаю проводится проверка. Сейчас выясняются причины падения элемента штукатурки, а на месте работают представители управляющей компании и жилищного агентства. Депутат ЗакСа города Алексей Макаров рассказал, что возьмет на контроль ситуацию с обрушением лепнины на 2-летнего ребёнка. Он отметил, что случившееся недопустимо, а подобные инциденты происходят из-за недосмотра управляющей компании. Инцидентом с падением лепнины на ребенка в Петербурге заинтересовался Следком.

Ранее мы писали, что на улице Чайковского прохожий чудом не пострадал от упавшего с козырька дома декора. Лепнина упала в нескольких шагах от прохожего.

Фото: Piter.tv