Следком отреагировал на публикации в СМИ.

Инцидентом с падением лепнины на ребенка в Петербурге заинтересовался Следком. В пресс-службе ведомства сообщили, что по факту инцидента следственный отдел по Московскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проведет доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Депутат ЗакСа города Алексей Макаров рассказал, что возьмет на контроль ситуацию с обрушением лепнины на 2-летнего ребёнка. Он отметил, что случившееся недопустимо, а подобные инциденты происходят из-за недосмотра управляющей компании.

Вечером в субботу у дома №167 на Московском проспекте кусок лепнины упал на ребенка, который находился в коляске. Во время обрушения малыш находился в коляске. Двухлетний мальчик госпитализирован с переломом носа, сотрясением и травмами лица, стало известно Piter.tv.

Видео: Piter.tv