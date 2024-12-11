МВД устранили узлы связи, которыми пользовались мошенники в Алтайском крае

Ирина оОлк рассказала о нескольких объектах, которые использовались преступниками для обмана граждан.

Криминальный бизнес с обслуживанием телефонных мошенников из-за границы пытались развивать на территории Алтайского края злоумышленники. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк. Она уточнила, что противоправная деятельность была пресечена.Полициейские в городе Барнауле пресекли деятельность нескольких узлов связи, которые использовались аферистами для подмены номеров на российские. Первая из сим-ферм была обнаружена оперативниками во время работы по уголовному делу о хищении денежных средств у жительницы города Бийска. С помощью технических средств удалось установить, что преступники применили сим-карту, находящуюся в одном из многоквартирных домов Барнаула. В арендованном помещении полицейские выявили специализированное оборудование.

В дальнейшем в ходе проведенных при поддержке сотрудников Росгвардии обысков и осмотров оперативники выявили еще несколько квартир, которые использовались для размещения узлов связи. пресс-служба МВД РФ

В общей сотрудники МВД по региону 150 сим-банков, свыше ста единиц компьютерной техники, более 60 тысяч SIM-карт российских и зарубежных операторов связи. В настоящее время техническое оборудование направлено на экспертизу. Устанавливаются личности тех, кто был замешан в незаконной работе.

В Москве задержали пособника аферистов, забравшего более 3,7 млн рублей у трех жителей столицы.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк