В Москве задержали пособника аферистов, забравшего более 3,7 млн рублей у трех жителей столицы. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, 83-летнему пенсионеру позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил тому, что от его имени якобы финансируется противоправная деятельность. От него потребовали задекларировать сбережения с целью избежать ответственности. Следуя указаниям мошенника, мужчина передал прибывшему курьеру более 1 млн рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали курьера. Им оказался 25-летний житель Самары, который действовал по указанию дистанционного куратора. Также полицейские установили причастность задержанного еще к двум эпизодам мошенничества. Возбуждены уголовные дела.
Ранее Путин сообщил о снижении уличной преступности в России.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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