Лукашенко: Белоруссия признает статус Крыма, Абхазии и Южной Осетии при необходимости

Глава республики признает Крым российским, если об этом попросит Путин.

Белоруссия признает статус Крыма, Абхазии и Южной Осетии при необходимости. Об этом российскому журналисту Владимиру Соловьеву заявил президент республики Александр Лукашенко. Интервью опубликовано на Youtube-канале "Соловьев Live".

По слова главы государства, признание Крыма российским, а Южной Осетии и Абхазии – независимыми республиками произойдет при определенных условиях.

Как только я пойму, и президент [России Владимир Путин] мне скажет, что в этом есть необходимость. Александр Лукашенко, президент Белорусии

Напомним, летом прошлого года белорусский лидер собирался признать Крым в составе РФ, когда "последний российский олигарх" начнет поставлять туда продукцию. Кроме того, Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам президента России Владимира Путина, РФ не могла отказать в защите Севастополю и Крыму в 2014 году и безвольно смотреть на происходящее в Донбассе.

Ранее Лукашенко заявил, что Путин обещал ему присвоить звание полковника.

Видео: Youtube / Соловьев Live