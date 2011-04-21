В Летнем саду состоится бесплатный концерт для детей

Мероприятие организовано для дошкольников и учеников младших классов с особыми потребностями и их сверстников.

В среду, 27 июля, на Звездной площадке Летнего сада у Карпиевого пруда. запланировано проведение бесплатного концерта для детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Центрального района.

Согласно официальной информации, мероприятие пройдёт для групп детей с особыми потребностями и их сверстников. Кроме того, цель организаторов — всестороннее развитие дошкольников и младшеклассников. В ходе концерта для них исполнят композиции на идише, музыку еврейской свадьбы, а также клезмерские фрейлехсы, булгары и хоры.

Начало мероприятия намечено на 11:30, однако его могут перенести из-за дождя.

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Фото: открытыйгород.рф