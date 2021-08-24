Лавров: Россия не готова видеть американских военных в странах Центральной Азии

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва не готова видеть американских военных в странах Центральной Азии. Такое заявление чиновник сделал во время пресс-конференции с коллегой из Венгрии. Он ответил на вопрос корреспондента о том, захочет ли Москва видеть военный контингент из США на территории региона.
Я вам объясню честно. Во-первых, у нас общее пространство безопасности. И в этом пространстве есть свои обязательства. Я имею в виду ОДКБ.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Напомним, что согласно постановлениям Организации Договора о коллективной безопасности, необходимо согласие всех союзников по вопросам, касающимся размещения иностранных сил на территории стран-участниц.
Лавров назвал "Крымскую платформу" русофобской акцией.
Видео: МИД России
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