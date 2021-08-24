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Лавров назвал "Крымскую платформу" русофобской акцией

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Глава МИД РФ оценил прошедший на Украине саммит по возвращению Крыма.

Прошедший на Украине саммит "Крымская платформа" - это русофобская акция. Об этом на пресс-конференции сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник считает, что после проведения данного мероприятия Киев продолжит искусственно поддерживать радикальные взгляды и настроения.

Конечно, это русофобская акция, искусственно созданная, и будут пытаться искусственно вот эти настроения поддерживать, чтобы подыграть таким ультрарадикальным неонацистским явлениям в современной Украине. Этим проявлениям потакает и власть в Киеве, и этим проявлениями потакают и лидеры западного мира.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что саммит состоялся по инициативе Киева 23 августа. На нем представители более 40 стран обсуждали вопрос возвращения Крыма в состав Украины. Владимир Зеленский назвал старт форума успешным.

В Крыму поблагодарили Зеленского за пиар полуострова.

Видео: МИД России

Теги: крымская платформа, мид, сергей лавров
Категории: События на Украине, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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