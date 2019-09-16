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Лавров: Россия и Иран продолжат сотрудничество без диктата Запада
Сегодня, 11:53
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Лавров: Россия и Иран продолжат сотрудничество без диктата Запада

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Он заявил, что Запад разрушает всю структуру международных отношений.

Россия и Иран продолжат сотрудничество без диктата Запада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

По его словам, международная обстановка требует регулярной сверки часов. Лавров отметил, что Запад стремится установить свое полное доминирование в мире и разрушает всю структуру международных отношений.

Также глава российского МИД подчеркнул, что на этом фоне Москва концентрируется на создании надежных и конструктивных механизмом с дружественными странами, включая Иран. Он уверен, что это позволит развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Ранее Захарова рассказала, какие темы обсудят главы МИД России и Ирана.

Фото: МИД России

Теги: запад, иран, мид россии, сергей лавров, сотрудничество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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