Лавров: Россия и Иран продолжат сотрудничество без диктата Запада

Он заявил, что Запад разрушает всю структуру международных отношений.

Россия и Иран продолжат сотрудничество без диктата Запада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

По его словам, международная обстановка требует регулярной сверки часов. Лавров отметил, что Запад стремится установить свое полное доминирование в мире и разрушает всю структуру международных отношений.

Также глава российского МИД подчеркнул, что на этом фоне Москва концентрируется на создании надежных и конструктивных механизмом с дружественными странами, включая Иран. Он уверен, что это позволит развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Ранее Захарова рассказала, какие темы обсудят главы МИД России и Ирана.

Фото: МИД России