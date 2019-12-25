Куда сходить в Петербурге на выходных 1 и 2 мая

Piter.TV составил подборку вариантов приятного времяпрепровождения в субботу и воскресенье. Событий к первомаю в том числе!

Грядущие выходные, 1 и 2 мая, выдадутся праздничными: в субботу – День весны и труда или Первомай, в воскресенье – Пасха. Вероятно, у многих горожан на выходные будут семейные планы, приготовление шашлыков с друзьями, а затем христосование и поедание куличей. Piter.TV все же составил подборку мероприятий на два праздничных дня, чтобы петербуржцам точно было чем заняться.

Напомним, что в этом году в Петербурге не будет традиционного первомайского шествия из-за пандемии коронавируса, как и масштабного концерта на Дворцовой площади. Кроме того, шашлыки не получится организовать на природе – МЧС ввело противопожарный режим.

Суббота, 1 мая

Концерты

К празднику в Петербурге организовали несколько концертов. Два из них пройдут в Петрикирхе на Невском проспекте, 22-24. Концерт "Мир. Труд. Бах!" начнется в 15.00, билеты стоят от 1000 рублей, а в 19.00 здесь проведут концерт органной музыки к празднику Первомая "Праздничные фанфары". Солировать будет Ольга Котлярова. Билет обойдется в 700 рублей, дети до 14 лет могут прийти на концерт бесплатно.

В Музее-заповеднике "Павловск" (Розовый павильон Павловского парка) в 15.00 откроется музыкальный сезон. Выступит дуэт Cool train и джазовая вокалистка Ольга Абдуллина. Билет стоит 650 рублей.

"Маркет у моря"

Ярмарка выходного дня зашумит в субботу в ДК имени Кирова на Большом проспекте Васильевского острова. До 3 мая включительно на маркете будут ждать покупателей локальные бренды, дизайнеры, художники и мастера. На ярмарке традиционно представят одежду, книги, украшения, вкусности, косметику и посуду ручной работы и многое другое.

Выставка уличных художников

В общественном пространстве "Линии" на 8-й линии В.О, 25, откроется выставка "ПОСТГРАФФИТИ". По словам организаторов, участники покажут, как их стиль проходил путь от рисования на стенах до галерейных пространств. Среди авторов работ есть художники, тату-мастера, граффити фотографы. Вход свободный, выставка проработает до 20 мая.

Кстати, в субботу открывается после месячной просушки Летний сад – можно навестить его прогулкой. И посмотреть на скульптуры, которые освободили от зимних "футляров",

Воскресенье, 2 мая

Концерт

Праздничный концерт "Светлое Христово Воскресение" исполнит Петербургский камерный хор, руководит коллективом дирижер, заслуженный деятель искусств России Николай Корнев. Начало в 15.00 в Екатерининском собрании на набережной канала Грибоедова, 88-90. Билеты от 300 рублей.

Фестиваль ледоколов, речной карнавал и проход метеоров с флагом

На воскресенье официальный туристический портал Петербурга VisitPetersburg запланировал яркую и насыщенную программу. Продолжится фестиваль ледоколов, который начнется в субботу. Горожане смогут попасть внутрь суден, расположенных на набережной Лейтенанта Шмидта, с экскурсиями.

Также петербуржцев ждут речной карнавал на центральных реках и каналах города, фестиваль уличных музыкантов в самом центре Петербурга, торжественный проход метеоров с флагом по Неве у Петропавловской крепости.

Международный фестиваль дронов

Эффектным завершением недели станет это масштабное мероприятие, которое решили повторить после успеха в прошлом году. Тогда почти 2200 дронов, одновременно взмывшие в небо, сильно впечатлили зрителей. Общий взлет дронов даже попал в книгу Гиннесса. Пока неизвестно, сколько дронов станут участниками фестиваля и какие фигуры они покажут в небе.

Акватория Невы между Петропавловской крепостью и стрелкой Васильевского острова. Начало в 22:30. Вход бесплатный.

Фото: Piter.TV; скриншот VisitPetersburg; ВКонтакте / Музей-заповедник "Павловск"