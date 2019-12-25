Концерта на Дворцовой площади 1 мая не будет

Мероприятия численностью более 1,5 тыс. зрителей запрещены.

В Петербурге отменили массовые уличные гуляния на майские праздники. Об этом на пресс-конференции в "Интерфакс-Северо-Запад" сообщил председатель комитета по культуре Константин Сухенко.

Решение принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Последние 5 дней в городе регистрируют более 700 новых случаев заболевания каждый день. Отметим, что во время "второй волны" цифры ниже 600 и не опускались.

На данный момент отмену мероприятий еще не оформили "на бумаге". Некоторые из них все же состоятся: концерт 8 мая в БКЗ "Октябрьский" с участием Льва Лещенко, Александра Розенбаума, Зары, выступление Татьяны Булановой на концерте в Ледовом дворце, концерт "Голоса Победы" в театре "Мюзик-Холл". Концерт на Дворцовой площади 1 мая не состоится.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что почти половина российских компаний будет работать на майских выходных.

Фото: Piter.TV