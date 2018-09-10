На организацию Крестного хода Петербург потратит 2 млн рублей

Такие данные предоставили чиновники из Смольного.

Власти Петербурга потратят на проведение Крестного хода около двух миллионов рублей. На данные средства Смольный арендовал экраны и сцены, а также обеспечили безопасность шествия православных активистов. Об этом сообщили чиновники во время пресс-конференции.

Представители Правительства города отметили, что за изготовление листовок, баннеров и раздаточных материалов были ответственны представители церкви. Данные нужды осуществлялись за их счет.

Напомним, что колонна верующих будет продвигаться от Казанского собора и пройдет по Невскому проспекту утром 12 сентября. Ход остановится около площади Александра Невского. После этого в лавре состоится служба. Возглавит шествие ковчег с десницей Спиридона Тримифунтского. Начало мероприятия запланировано на 11 часов.

Напомним, что на Пулковском шоссе инспектор ДПС отказался от взятки в 250 тысяч рублей.

Фото и видео: Piter.tv