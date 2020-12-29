Последний раз политические советники стран "нормандской четвёрки" встречались в сентябре 2020 года.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин на встречу советников в нормандском формате по вопросу конфликта в Украине. Об этом сообщили в посольстве России в Германии.

Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин. цитата из сообщения посольства РФ в ФРГ

Отметим, что последний раз политические советники стран "нормандской четвёрки" встречались в сентябре 2020 года. Тогда они обменялись мнениями о ситуации на юго-востоке Украины, однако, по словам Козака, прорыво достигнуто не было.

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