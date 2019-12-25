Коронавирус в России и Петербурге: последние новости за 19 апреля

Статистика и последние новости в Петербурге и России.

Статистика по коронавирусу в Петербурге

В Петербурге за последние сутки диагностировали 114 новых случаев коронавируса. Теперь общее число заболевших – 1760. Всего с начала пандемии в Петербурге выздоровели 245 человек, за последние сутки – 32 человека, всего умерло 8 пациентов.

Статистика по коронавирусу в России

За сутки в России зафиксировали 6 060 новых случая инфицирования, 234 пациента поправились, 48 умерли. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 42 853 человека, 3 291 человек выздоровел, 361 человек умерли.

Коронавирус в Петербурге: последние новости за сегодня

В службу экстренных вызовов поступило 613 обращений, 72 из которых направили в скорую помощь, а 170 – в полицию; остальные звонки были справочного характера. О прибытии из другой страны сообщили девять человек. Более 9 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус. Утром в пасхальное воскресенье, 19 апреля, индекс самоизоляции в Петербурге составил 4,2 балла, судя по данным сервиса "Яндекс. Самоизоляция". К обеду индекс снизился до 3,9 баллов, а в три часа дня составил уже 3,7 балла.

Администрация МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области ввела карантин в деревне Новосергиевка. Ограничительные меры перечислены в официальном постановлении. Теперь жителям деревни запрещено передвижение за её территорию.

Петербуржцы могут построить безопасный маршрут благодаря новому "Режиму COVID" в приложении Sight Safari, который выстроит безопасный маршрут с обхождением парков, скверов и других запрещенных на время пандемии мест.

Коронавирус в России: последние новости за сегодня

Помощник президента РФ Максим Орешкин рассказал, что по итогам второго квартала 2020 года для экономики России ожидаются негативные прогнозы. Отечественным властям необходимо своевременно реагировать для смягчения последствий кризиса.

Представитель РАН допустил появление второй волны эпидемии коронавируса. Масштаб второй волны будет меньше, однако спрогнозировать ее сроки никто не решается. Доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил низкую смертность от коронавируса среди россиян: это связано с эффективным выявлением легких случаев заражения и своевременной подготовкой медицинских учреждений.

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении православных христиан с Пасхой заверил россиян в том, что ситуация с коронавирусом сейчас находится под полным контролем властей. Президент страны отметил, что в настоящее время все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно.

Фото: Piter.TV