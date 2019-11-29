Деревню Новосергиевка в Ленобласти поставили на карантин из-за коронавируса

На её территории было выявлено 123 заболевших.

Администрация МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области ввела карантин в деревне Новосергиевка. Ограничительные меры перечислены в официальном постановлении. Теперь жителям деревни запрещено передвижение за её территорию.

Напомним, что в нелегальном хостеле на территории деревни было выявлено 123 заболевших коронавирусом. В связи с угрозой распространения инфекции теперь жителям Новосергиевки запрещено покидать её пределы, общежитие также закрыто на карантин.

Ранее мы сообщили, что хостелом с заражёнными коронавирусом в Ленобласти заинтересовались в СК РФ.

Фото: Pixabay, скриншот постановления с сайта МО "Всеволожский муниципальный район"