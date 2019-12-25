Более 9 тысяч петербуржцев обследовали на коронавирус

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 613 обращений.

За сутки в Петербурге на коронавирусную инфекцию обследовали 9 222 человека, сообщил оперштаб.

В службу экстренных вызовов поступило 613 обращений, 72 из которых направили в скорую помощь, а 170 – в полицию; остальные звонки были справочного характера.. О прибытии из другой страны сообщили девять человек.

Сейчас на карантине находятся 4123 человека, 57 из которых – в обсерваторе, 827 – на самоизоляции, а остальные 3239 человек контактные.

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