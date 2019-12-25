Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса среди россиян

Об этом заявил в беседе с "Известиями" рассказал доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.

Стало известно, что позволяет держать уровень смертности от коронавируса в России на очень низком уровне. Как заявил 19 апреля в беседе с изданием "Известия" директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев, этими факторами являются эффективное выявление легких случаев заражения коронавирусом и своевременная подготовка медицинских учреждений.

Как отметил эксперт, почти 0,8% случаев заканчиваются смертью больного. Лукашев обратил внимание, что данная цифра может и вырасти в два-три раза, но она уже сейчас на порядок ниже ситуации в Италии и Испании на аналогичном этапе распространения коронавируса.

Ранее стало известно количество москвичей, у которых заболевание коронавирусом проходит бессимптомно. Всего так заболевание протекает у 60 процентов жителей столицы, заразившихся COVID-19.

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