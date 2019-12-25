В Москве возросла доля бессимптомных больных коронавирусом

Об этом рассказал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.

Стало известно количество москвичей, у которых заболевание коронавирусом проходит бессимптомно. Всего так заболевание протекает у 60 процентов жителей столицы, заразившихся COVID-19. Как рассказал 18 апреля глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время", число выявленных случаев заражения коронавируса в Москве увеличивается именно за счет бессимптомных носителей.

Отмечается, что в настоящее время в столице проводят порядка 18 тысяч тестов на коронавирус в сутки.

Ранее стало известно о смерти еще 28 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" в Москве. Как сообщили в оперштабе по противодействию инфекции, погибшим было от 30 до 93 лет.

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