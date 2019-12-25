Индекс самоизоляции в пасхальное воскресенье составил 3,7 балла

Утром показатель был на уровне 4,2 баллов.

Утром в пасхальное воскресенье, 19 апреля, индекс самоизоляции в Петербурге составил 4,2 балла, судя по данным сервиса "Яндекс. Самоизоляция".

К обеду индекс снизился до 3,9 баллов, а в три часа дня составил уже 3,7 балла. В столице же на данный момент индекс самоизоляции составляет 4,1 балла. Самый низкий балл среди городов с населением более миллиона человек у Новосибирска, Омска и Челябинска – 3,1 балла.

Ранее мы писали, что СМИ опубликовали карту 62 блокпостов на случай введения пропускного режима.

Фото: pixabay