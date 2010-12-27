Вечер с фестивальным оркестром.

Целый вечер в компании мудрой и живой "беседы" трех композиторов – Баха, Моцарта и Чайковского. Фестивальный оркестр Петербурга подготовил концерт "Созвучие ноября".

Путешествие через два столетия в течение пары незабываемых часов в музыку трех людей, связанных судьбами. Бахом восхищался Моцарт, а Моцарт стал сильнейшим впечатлением Чайковского. Так и рождались великие произведения.

Длительность: два часа с антрактом

Цена: 700 рублей

Адрес: Выставочный центр союза художников России, Большая Морская ул., 38

Фото: организаторы концерта