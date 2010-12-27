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Концерт "Созвучие ноября"
Сегодня, 19:00
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himif

Концерт "Созвучие ноября"

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Вечер с фестивальным оркестром.

Целый вечер в компании мудрой и живой "беседы" трех композиторов – Баха, Моцарта и Чайковского. Фестивальный оркестр Петербурга подготовил концерт "Созвучие ноября".

Путешествие через два столетия в течение пары незабываемых часов в музыку трех людей, связанных судьбами. Бахом восхищался Моцарт, а Моцарт стал сильнейшим впечатлением Чайковского. Так и рождались великие произведения.

Длительность: два часа с антрактом

Цена: 700 рублей

Адрес: Выставочный центр союза художников России, Большая Морская ул., 38

Фото: организаторы концерта

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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