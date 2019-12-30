Концерт Сергея Безрукова

Вечер актера и его группы "Крестный папа".

Всем известный Сергей Безруков - не только прекрасный актер и прямая ассоциация с Есениным, чьи стихи он так проникновенно читает, но еще и музыкант. Не так давно он презентовал большую концертную программу "Безруков-шоу" в Москве, а теперь везет ее в Петербург. Целый вечер авторских композиций, песен из кино, живым общением, актерскими историями и спектаклем.

В музыке Безруков оказался неслучайно. С детства актер часто пел сам, исполняя роли в кино и театре, но мечта стать музыкантом не уходила и через года. В 2018 Безруков решил воплотить ее в жизнь и собрал группу "Крестный папа".

Цена: от 2000 рублей

Место: ДК Выборгский, ул. Комиссара Смирнова, д.15

Фото: spb.ponominalu.ru