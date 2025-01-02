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Концерт "Мелодии любви"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Мелодии любви"

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Концерт "Мелодии любви" состоится 26 декабря во Дворце Белосельских-Белозерских. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 12 лет.

В рамках концерта прозвучит музыка из картин "Кавказская пленница", "Человек-амфибия", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Карнавальная ночь", "Шербурские зонтики" и из других произведений. Авторами являются Исаак Дунаевский, Александр Зацепин, Мишель Легран, Микаэла Таривердиева, Андрей Петров… 

В мероприятии поучаствуют артисты, балет и оркестр музыкального театра "Карамболь", музыкальный руководитель – художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ Ирина Брондз. 

Фото: teatrkarambol.ru 

Теги: концерт, музыкальная программа
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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