Концерт "Мелодии любви"

В рамках концерта прозвучит музыка из картин "Кавказская пленница", "Человек-амфибия", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Карнавальная ночь", "Шербурские зонтики" и из других произведений. Авторами являются Исаак Дунаевский, Александр Зацепин, Мишель Легран, Микаэла Таривердиева, Андрей Петров…
В мероприятии поучаствуют артисты, балет и оркестр музыкального театра "Карамболь", музыкальный руководитель – художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ Ирина Брондз.
Фото: teatrkarambol.ru
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