Концерт "Cinema Medley 2: Оппенгеймер" пройдет 4 мая в "Лахта Холле". Начало – в 13:00. Для гостей старше 6 лет.

Шоу Cinema Medley 2 представит Imperial Orchestra. В программу войдет музыка из фильмов и сериалов "Очень странные дела", "Мандалорец", "Мстители", "Властелин колец", "Оппенгеймер", "Аватар".

На сцене выступят 120 артистов: большой симфонический оркестр и хор, дирижер – Лев Дунаев. Они задействуют орган и фолк-инструменты. Музыку к картинам написали великие композиторы современности: Ханс Циммер, Джон Уильямс, Говард Шор, Дэвид Арнольд, Стив Яблонский и другие.

Фото: ВКонтакте / Imperial Orchestra