Концерт "Cinema Medley 2: Оппенгеймер"

Шоу Cinema Medley 2 представит Imperial Orchestra. В программу войдет музыка из фильмов и сериалов "Очень странные дела", "Мандалорец", "Мстители", "Властелин колец", "Оппенгеймер", "Аватар".
На сцене выступят 120 артистов: большой симфонический оркестр и хор, дирижер – Лев Дунаев. Они задействуют орган и фолк-инструменты. Музыку к картинам написали великие композиторы современности: Ханс Циммер, Джон Уильямс, Говард Шор, Дэвид Арнольд, Стив Яблонский и другие.
Фото: ВКонтакте / Imperial Orchestra
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