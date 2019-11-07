Комитет солдатских матерей уволил руководителя

С должности женщину сместили после высказываний насчет трагедии в Забайкалье.

Комитет солдатских матерей России опубликовал пост в социальной сети о том, что мнение движения "кардинально не совпадает" со словами, которые высказала Флера Салиховская в отношении ситуации с Рамилем Шамсутдиновым. Ранее женщина заявила, что причиной массового расстрела стали не угроза насилия или дедовщина, а страсть юноши к компьютерным играм.

Обвинять офицеров в том, что они довели этого рядового бойца до расстрела своих сослуживцев, — это категорически неправильно добавила Салиховская

В результате комитет принял решение уволить женщину с занимаемой должности. Это произошло еще 2 ноября. Однако формально ее полномочия не прекращены, так как документы еще не дошли до Министерства юстиции. Сама Салиховская не считает себя уволенной и продолжает выполнять обязанности.

Представители организации напомнили, что в российской армии до сих пор не искоренены неуставные отношения, которые принято называть дедовщиной.

Что послужило поводом для совершения преступления, мы достоверно сообщить не можем, но не отрицаем, что данным поводом могли послужить неуставные отношения в различных их проявлениях добавили матери

Ранее Piter.tv писал о том, что адвокаты хотят переквалифицировать дело рядового Шамсутдинова.

Фото: Вконтакте/Комитет солдатских матерей России

Видео: YouTube/ОФИЦЕРЫ РОССИИ, Комитет солдатских матерей России