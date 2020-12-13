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Каршеринг снес светофор на перекрестке Выборгского шоссе с улицей Жени Егоровой

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Пользователи в комментариях выдвинули свою версию ДТП.

Каршеринг снес светофор на перекрестке Выборгского шоссе с улицей Жени Егоровой в Петербурге. Запись о происшествии опубликовали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" 13 декабря.

Каршеринг вылетел на пешеходный переход и снес светофор на перекрёстке Выборгское шоссе и Жени Егоровой. Пострадавших нет

– написали пользователи группы.

Пользователи в комментариях предположили, что причиной ДТП могла стать гололедица. Подробности случившегося от официальных органов пока не публиковались. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы сообщали о том, что иномарка сбила насмерть пешехода на Южном полукольце. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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