Камеры "Лахта Центра" засняли страшную восьмичасовую бурю над Петербургом

Специалисты сократили видео до минуты. Получилось красиво.

Во вторник, 9 июля, в сети появилось видео восьмичасовой бури над Петербургом. Ролик опубликован в официальной группе "Лахта Центра".

Камеры с самой высокой точки в городе на Неве показали надвигающийся катаклизм всего за минуту. Специалисты умело ускорили видеоряд.

Петербуржцев впечатлили виды на Северную столицу сквозь бурю.

Любой желающий может на видеохостинге Youtube в режиме реального времени увидеть Петербург с высоты. По мнению горожан, единственный минус камеры в том, что она не может охватить 360 градусов. Отметим, что на вершине также есть автоматическая метеостанция, которая ведет наблюдение за различными параметрами окружающей среды. Она может определить температуру, влажность, направление и скорость ветра.

Напомним, что сегодня в Северной столице снова потоп из-за дождя. Под водой оказались некоторые станции метро, торговые комплексы и проезжие части.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный и "Водоканал" подвели итоги потопа в Петербурге.

Видео: Лахта Центр/вк