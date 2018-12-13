Как отпразднуют День Победы выборжане: администрация опубликовала план городских мероприятий на 9 мая

В четверг, 9 мая, в Выборге пройдут мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мероприятия пройдут под контролем администрации МО "Выборгский район" ЛО.
- В 9.00 на Рыночной площади состоится сбор парадных расчетов войск Выборгского гарнизона, ветеранов Вооруженных сил РФ, учащихся кадетских классов школ города, участников акции "Бессмертный полк". Также пройдет концерт фольклорного ансамбля "Вереск".
- В 9.40 начнется прохождение праздничной колонны по проспекту Ленина к Красной площади, на которой состоится торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Великой Победы.
- В 12.30 - концертная программа с участием артистов театра драмы и кукол "Святая крепость".
- В 13.00 – концерт Государственного оркестра русских народных инструментов "Метелица".
- С 14.00 для жителей и гостей города будет работать полевая кухня. Пройдут показательные выступления подразделения ветеранов морской пехоты боевой системы ТАКИБО г. Выборга.
- С 14.30 до 21.30 - праздничная программа с участием творческих коллективов Выборгского района.
- В 19.00 – всероссийская минута молчания.
- В 21.30 начнется концерт группы "Белый орел" (г. Москва).
В этот день на площади Выборгских полков в 12.00 состоится торжественное возложение цветов к стеле "Город воинской славы" и Лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь же в 18.00 начнется традиционный Бал Победы.
На ул. Димитрова (от ул. Северной до ул. Ростовской) с 10.00 будет организована выставка военной техники.
В парке Ленина (городок аттракционов) для юных жителей Выборгского района пройдут интерактивно-развлекательные программы "Чтобы стало небо голубым" и "Счастливое детство". Начало в 12.00 и 17.00.
Завершится праздничный день фейерверком в акватории Большого ковша в 22.30.
Вниманию автомобилистов!
Во время проведения праздничных мероприятий в Выборге будет ограничено движение автомобильного транспорта. Подробнее здесь: http://vbglenobl.ru/news/v-svyazi-s-provedeniya-obshchegorodskih-ulichnyh-massovyh-meropriyatiy-s-7-po-10-maya-budet-ogr.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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