Как отпразднуют День Победы выборжане: администрация опубликовала план городских мероприятий на 9 мая

В четверг, 9 мая, в Выборге пройдут мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В четверг, 9 мая, в Выборге пройдут мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мероприятия пройдут под контролем администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В 9.00 на Рыночной площади состоится сбор парадных расчетов войск Выборгского гарнизона, ветеранов Вооруженных сил РФ, учащихся кадетских классов школ города, участников акции "Бессмертный полк". Также пройдет концерт фольклорного ансамбля "Вереск".

на Рыночной площади состоится сбор парадных расчетов войск Выборгского гарнизона, ветеранов Вооруженных сил РФ, учащихся кадетских классов школ города, участников акции "Бессмертный полк". Также пройдет концерт фольклорного ансамбля "Вереск". В 9.40 начнется прохождение праздничной колонны по проспекту Ленина к Красной площади, на которой состоится торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Великой Победы.

начнется прохождение праздничной колонны по проспекту Ленина к Красной площади, на которой состоится торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Великой Победы. В 12.30 - концертная программа с участием артистов театра драмы и кукол "Святая крепость".

- концертная программа с участием артистов театра драмы и кукол "Святая крепость". В 13.00 – концерт Государственного оркестра русских народных инструментов "Метелица".

– концерт Государственного оркестра русских народных инструментов "Метелица". С 14.00 для жителей и гостей города будет работать полевая кухня. Пройдут показательные выступления подразделения ветеранов морской пехоты боевой системы ТАКИБО г. Выборга.

для жителей и гостей города будет работать полевая кухня. Пройдут показательные выступления подразделения ветеранов морской пехоты боевой системы ТАКИБО г. Выборга. С 14.30 до 21.30 - праздничная программа с участием творческих коллективов Выборгского района.

- праздничная программа с участием творческих коллективов Выборгского района. В 19.00 – всероссийская минута молчания.

– всероссийская минута молчания. В 21.30 начнется концерт группы "Белый орел" (г. Москва).

В этот день на площади Выборгских полков в 12.00 состоится торжественное возложение цветов к стеле "Город воинской славы" и Лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь же в 18.00 начнется традиционный Бал Победы.

На ул. Димитрова (от ул. Северной до ул. Ростовской) с 10.00 будет организована выставка военной техники.

В парке Ленина (городок аттракционов) для юных жителей Выборгского района пройдут интерактивно-развлекательные программы "Чтобы стало небо голубым" и "Счастливое детство". Начало в 12.00 и 17.00 .

Завершится праздничный день фейерверком в акватории Большого ковша в 22.30 .

Вниманию автомобилистов!

Во время проведения праздничных мероприятий в Выборге будет ограничено движение автомобильного транспорта. Подробнее здесь: http://vbglenobl.ru/news/v-svyazi-s-provedeniya-obshchegorodskih-ulichnyh-massovyh-meropriyatiy-s-7-po-10-maya-budet-ogr.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО