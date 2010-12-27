В квартиры к сотрудникам "Водоканала" пришли с обысками по уголовному делу

Предварительный ущерб по делу оценивается в 1 млрд рублей.

В среду, 20 ноября, в квартиры к сотрудникам ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" пришли с обысками по уголовному делу. Об этом сообщает "Фонтанка".

Известно, что обыски начались около 7 часов утра. Обыски коснулись даже квартир скончавшегося в 2019 году экс-генерального директора ГУП "Водоканал" Феликса Кармазинова. Кроме того, правоохранители посетили дом бывшего генерального директора Евгения Целикова и директора по проектам развития Евгения Мельникова. В ведомстве отметили, что по делу "Водоканала" обыскивают около 40 квартир. В работе задействовано около сотни оперативников.

Отмечается, что уголовное дело возбужденно по статье "Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием". Сотрудников ГУП "Водоканал" подозревают в том, что они завышали цены на поставку электроэнергии в компанию.

Ранее мы сообщали о том, что к 68-летнему петербуржцу пришли с обысками из-за поста в соцсети "ВКонтакте".

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