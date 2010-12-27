Известный выборгский финансист прокомментировал возможное создание единой валюты между Россией и Беларусью

Александр Ларичев пояснил, что Россия никогда не пойдет на изменение валюты и рубль всегда будет валютной единицей страны.

Президент Беларуси в пятницу, 1 марта, предложил создать с Россией единую валюту. Дмитрий Песков заявил, что в вопросе единой валюты между Россией и Беларусью нет никакой конкретики. Финансовый эксперт из Выборга Александр Ларичев рассказал, как в теории объединение валют может отразиться на российской экономике, в частности экономике Ленобласти.

Даже если это когда-нибудь и произойдёт, что в принципе невозможно, то объединение валюты между Россией и Беларусью ничего не изменит в российской экономике и экономики Ленинградской области в частности. рассказал Ларичев

Кроме этого, Александр Ларичев пояснил, что Россия никогда не пойдет на изменение валюты и рубль всегда будет валютной единицей страны.