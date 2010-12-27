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Известный выборгский финансист прокомментировал возможное создание единой валюты между Россией и Беларусью
Сегодня, 17:22
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KaterinaKono13

Известный выборгский финансист прокомментировал возможное создание единой валюты между Россией и Беларусью

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Александр Ларичев пояснил, что Россия никогда не пойдет на изменение валюты и рубль всегда будет валютной единицей страны. 

Президент Беларуси в пятницу, 1 марта, предложил создать с Россией единую валюту. Дмитрий Песков заявил, что в вопросе единой валюты между Россией и Беларусью нет никакой конкретики. Финансовый эксперт из Выборга Александр Ларичев рассказал, как в теории объединение валют может отразиться на российской экономике, в частности экономике Ленобласти.  

Даже если это когда-нибудь и произойдёт, что в принципе невозможно, то объединение валюты между Россией и Беларусью ничего не изменит в российской экономике и экономики Ленинградской области в частности.

рассказал Ларичев

Кроме этого, Александр Ларичев пояснил, что Россия никогда не пойдет на изменение валюты и рубль всегда будет валютной единицей страны. 

Это утопия, которая просто невыполнима. Сейчас экономика Беларуси составляет 3% от экономики России, поэтому предложение Александра Лукашенко больше похоже на фантазии, чем на реальность.

заключил эксперт

Теги: александр ларичев, выборг, новости выборга, новости ленобласти, создание единой валюты между россией и беларусью
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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