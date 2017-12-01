За последние сутки произошло более 400 аварий. Виной всему сильный снегопад. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Количество ДТП стало расти еще с 30 ноября, именно в этот день в Северной столице выпал снег. МЧС также предупредило петербуржцев об усилении ветра 1 декабря.
Отмечается, что в России 1 декабря вступило в силу требование техрегламента, которое запрещает эксплуатировать автомобили, не укомплектованные зимними шинами.
Вчера, 19:21
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Сильный снегопад "спровоцировал" более 400 ДТП в Петербурге и области
Из-за сильного снегопада в Петербурге и Ленобласти произошло более 400 аварий.
За последние сутки произошло более 400 аварий. Виной всему сильный снегопад. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по региону.