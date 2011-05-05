Из школы №338 Невского района уволились 17 учителей

10 педагогов устроились в другие учебные заведения или занимаются оформлением нужных документов.

Из школы №338 Невского района Петербурга одновременно ушли 17 учителей. Об этом пишет "Фонтанка".

Педагоги уволились по "личным или профессиональным причинам, в том числе в связи с выходом на пенсию, переездом, трудоустройством по месту жительства и сменой профессиональной деятельности". Кроме того, стало известно, что уже 10 учителей устроились в другие учебные заведения или занимаются оформлением нужных документов.

Отметим, что в 2022 году в школе сменилась администрация – на данный момент директором является Мария Свирко.

Ранее мы рассказывали о том, что средняя зарплата учителей в Петербурге в июле составила 50 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)