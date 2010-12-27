Иван Краско празднует 89-й день рождения

В понедельник, 23 сентября, народный артист России Иван Краско отмечает свой день рождения. Актеру театра и кино исполняется 89 лет. Артист рассказал "Телепрограмме", как собирается праздновать эту дату.
В субботу Краско планирует произвести полуденный выстрел с Петропавловской крепости в морской форме. Рядом будут друзья и коллеги. 23 числа артист пойдет на футбольный турнир "Кубок Кирилла Лаврова" на Малую арену стадиона Петровский. Матч состоится между театрами Петербурга. Сам праздник пройдет в Доме актера.
Полуденный выстрел – это давняя традиция, которая существует в Петербурге и еще нескольких городах. Когда-то пушка возвещала о начале и окончании работ. Затем выстрел стали использовать как сигнал о критическом подъеме уровня воды в Неве.
Сегодня время от времени произвести залп из пушки предоставляется почетным гражданам или гостям города на Неве.
Ранее мы писали, что 80-летний юбилей отпраздновал Владимир Меньшов.
Фото: Википедия
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