Путин поздравил Владимира Меньшова с 80-летним юбилеем

Президент отметил неустанный подвижнический труд народного артиста РСФСР.

Президент России Владимир Путин поздравил актера и режиссера Владимира Меньшова с 80-летним юбилеем. Глава государства отметил неустанный подвижнический труд народного артиста РСФСР, а также его тонкое чувство эпохи и умение находить интересные зрителям темы. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Дебютом Владимира Меньшова в кино стала роль в драме Алексея Сахарова "Человек на своем месте" 1972 года. Всего на счету Меньшова-актера около 120 ролей в фильмах. Режиссерский дебют артиста состоялся в 1976 году, когда вышел музыкальный фильм "Розыгрыш" о старшеклассниках. За фильм "Москва слезам не верит" Меньшов получил "Оскар". Картина победила в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Ранее Нина Ургант отпраздновала 90-летний юбилей.

Видео: YouTube / Константин Сёмин