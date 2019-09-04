Среди тех, кто поздравил артистку, оказался президент России Владимир Путин.

В среду, 4 сентября, народная артистка РСФСР Нина Ургант празднует 90-летний юбилей. Среди тех, кто поздравил актрису, оказался президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава государства отметил большой и щедрый талант Нины Николаевны, несравненное актерское мастерство и безграничную преданность избранному делу. Путин подчеркнул, что многие фильмы с участием актрисы по праву считаются классикой отечественного кинематографа.

За годы работы в Александринском театре Нина Ургант создала галерею ярких женских образов. В ее репертуаре такие роли, как Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего", Ника "Из записок Лопатина" Константина Симонова, Женщина в Зеленом из "Пера Гюнта" Генрика Ибсена, Ксантиппа из "Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского и многие другие.

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Видео: YouTube / Егор Першин, antiturchin, Сергій Замурєєнко