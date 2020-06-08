Битва поколений: как в петербургской семье художников уживаются разные виды искусства

Отец и сын Ануфриевы впустили нас в свою мастерскую и поделились своим видением настоящего искусства.

Петербургский художник Виктор Ануфриев – член Союза художников, его работы выставлялись не только в России, но и в Голландии, Германии и Эквадоре. Виктор окончил Мухинское училище, в его живописи и графике традиции классического образования стали основой для собственного стиля.

Мне нравилась древняя Греция, Египет. Какие-то политические, сатирические, движущиеся, динамические вещи, которые нравятся особенно сейчас, не очень. У нас школа была все-таки фундаментальная. Виктор Ануфриев, художник

Виктор старается развить навыки рисунка и у своего сына Васи. Раз в неделю они вместе с другими художниками пишут с натуры.

Я вообще хотел, чтобы он стал живописцем, но он такой рукастый, пошел в скульптуру. И хорошо, что пошел, потому что у него все именно через руки, через какие-то формы. Виктор Ануфриев, художник

Вася Ануфриев считает себя представителем современного искусства. Он, как и отец, получил образование в Мухинском – теперь уже Академии Штиглица, только 30 лет спустя.

Я бы хотел заниматься современным искусством, какими-то арт-объектами, большими скульптурами, которые украшали бы парки, городские пространства. Чтобы скульптура была в среде городской, чтобы увидеть могли не только коллекционеры и любители искусства, но и было доступно для людей. Вася Ануфриев, художник

С папой Вася часто спорит и пытается объяснить, что в современном искусстве тоже встречаются шедевры. Просто их сложнее найти, впрочем, как и среди работ в классическом стиле.

Васины работы тоже участвуют в выставках и фестивалях. Красоту он видит в подтеках на машинах, коре дерева, бутылках. Часть своих и папиных работ он выставил прямо в парадной на Лиговском проспекте.

Без классического не будет современного. У тебя должна быть хорошая школа. Если этого нет, видно, что современные вещи проскакивают по технологии и мастерству. Безусловно, современное искусство – это какая-то идея, но без ремесленной составляющей это мыльный пузырь. Должен быть симбиоз. Вася Ануфриев, художник

Так на одной черной лестнице встретились две вечные темы: отцы и дети и настоящее искусство. Несмотря на разные стили и предпочтения, Ануфриевы согласились, что художнику необходимо образование. Ведь только, опираясь на основы, можно создать шедевр, доступный всем поколениям.

Фото и видео: Piter.TV