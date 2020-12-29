Агентство INA опровергло информацию от телеканала Al-Arabiya.

Ирак опроверг данные об авиаударах по военным объектам в провинции Бабиль. Об этом рассказали местные журналисты из информационного агентства INA со ссылкой на пресс-службу органов безопасности. Ранее в СМИ появились данные о том, что на территории, подконтрольной иракским Вооруженным силам, зафиксирована воздушная атака. Такие данные в ночь на 19 января передал арабский телеканал Al-Arabiya. Журналисты отметили, что зафиксировано три взрыва в районе Джуфр эс-Сахр провинции Бабиль. Там базируются боевики из "Катаиб Хезболлах".

Ряд СМИ и соцсетей распространили не соответствующую действительности информацию о том, что подразделения иракских сил безопасности на севере провинции Бабиль подверглись нападению в понедельник информагенство INA

По мнению оборонного ведомства Ирака, распространение непроверенной информации и дезинформации нужно для того, чтобы "смутить общественное мнение".

В Сирию для усиления постов направили около 300 российских военных.

Фото: Pixabay.com