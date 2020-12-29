В Сирию для усиления постов направили около 300 российских военных

По его словам, российские военные также должны оказывать помощь местному населению.

В сирийскую провинцию Хасеке для усиления постов направили около 300 российских военных. Их задача — усиление наблюдательных постов совместно с правительственными войсками. Об этом рассказал старший совместного российско-сирийского наблюдательного поста, майор Дмитрий Сунцов. Об этом пишут "РИА Новости".

Наши военнослужащие ведут наблюдение за соблюдением режима прекращения огня. Дмитрий Сунцов, старший совместного российско-сирийского наблюдательного поста, майор

По его словам, российские военные также должны оказывать помощь местному населению, способствовать деэскалации конфликта в стране.

Ранее Израиль нанес самый смертоносный авиаудар по территории Сирии с 2011 года.

Видео: Telegram / Военный обозреватель