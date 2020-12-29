В Сирию для усиления постов направили около 300 российских военных

В сирийскую провинцию Хасеке для усиления постов направили около 300 российских военных. Их задача — усиление наблюдательных постов совместно с правительственными войсками. Об этом рассказал старший совместного российско-сирийского наблюдательного поста, майор Дмитрий Сунцов. Об этом пишут "РИА Новости".
Наши военнослужащие ведут наблюдение за соблюдением режима прекращения огня.
Дмитрий Сунцов, старший совместного российско-сирийского наблюдательного поста, майор
По его словам, российские военные также должны оказывать помощь местному населению, способствовать деэскалации конфликта в стране.
Ранее Израиль нанес самый смертоносный авиаудар по территории Сирии с 2011 года.
Видео: Telegram / Военный обозреватель
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
хочешь трахнуть красивую девку?! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, здесь дают в попу и берут в рот, без денег и обязательств, все анонимно и бесплатно, можешь убедиться сам ----- http://srt.vg/amuro