Художник Тихомиров представил "гербы" петербургских районов

И это только первая часть.

Петербургский художник Илья Тихомиров в своих соцсетях представил шуточные версии гербов районов города. В первой части он выложил девять новых изображений.

В частности, Василеостровский район стал "Островом сокровищ", Выборгский район получил девиз "Наука и жизнь", Кировский район – "С трудом". Другие слоганы получили Красносельский ("Ни к селу, ни к городу"), Невский ("Берега попутали"), Петроградский ("Страшно романтично"), Приморский ("Капля в море") и Фрунзенский районы ("Сила и слава").

Отметим, ранее художник отреагировал картинкой на переименование "Новокрестовской", нарисовал комикс о транспорте будущего, а также пофантазировал, как проходил бы карантин по коронавирусу в Хогвартсе и сравнил жилые комплексы Петербурга с кастрюлей, винегретом и глазом.

Фото: Telegram / Тихомиров