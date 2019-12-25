Петербургский художник сравнил жилые комплексы города с кастрюлей, винегретом и глазом

Иллюстратор сделал подборку забавных картинок, на которых сравнивает различные здания Петербурга с неожиданными предметами.

Петербургский художник Илья Тихомиров создал серию рисунков с запоминающимися жилыми комплексами города. Иллюстратор пустил в ход фантазию и сравнил "шедевры" многоэтажной архитектуры с различными предметами, благодаря чему получилась забавная подборка "Как зовется ваш ЖК?". Картинки Тихомиров опубликовал в своем одноименном паблике "ВКонтакте".

В комментариях петербуржцы единогласно встретили картинки одобрением и шутками и сразу же отыскали реальные прототипы. Так, "винегрет" нашли на Комендантском проспекте, домом-кастрюлей оказалась Невская Ратуша, буква "Н" расположилась на Бухарестской улице, а дом-глаз обнаружили на проспекте Маршала Блюхера.

Ранее мы писали, что в Сети появился первый трейлер документального фильма о лягушонке Пепе.

Фото: Тихомиров / "ВКонтакте"