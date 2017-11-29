Журналистка предположила, что на фильм могут прийти молодые люди, которые не оценят его художественных качеств.

Хабенский поспорил с журналисткой на премьере фильма "Собибор" в Северной столице. Напомним, актер представил свой фильм публике 27 апреля в кинотеатре "Художественный".

Журналистка предположила, что на фильм могут прийти молодые люди, которые не оценят его художественных качеств. Работница медиа описала их, как зрителей, привыкших есть кинозалах попкорн и пить кока-колу:

Здесь публика приглашённая, подготовленная. А что будет, если (на фильм — Прим. Ред.) придёт публика с кока-колой и попкорном?

Хабенский был слегка ошарашен подобным вопросом. Он возразил журналистке, что верит в то, что молодое поколение поймет, о чем фильм:

О чем вы волнуетесь? Вы что, считаете, что тупые люди рядом с вами живут?... Мне просто кровно интересен ваш вопрос. Вы завязаны с попкорном, или с чем? "Почему вы думаете, что вы более чутки, чем поколение, которое раньше вас?

Актер был так эмоционален, что многие подумали, что он не на шутку рассердился. Вероятно, Константин Хабенский просто устал: за последние недели он дал несколько больших интервью о своем режиссерском дебюте.

Напомним, что картина "Собибор" вышла на экраны 3 мая. Режиссером стал Константин Хабенский. В основу фильма легла история восстания в нацистском лагере под предводительством советского военнопленного Александра Печерского.

Видео: Youtube