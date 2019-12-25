Градкомиссия Петербурга в мае отказала шести застройщикам

В мае состоялось очередное заседание Градостроительной комиссии Санкт‑Петербурга под председательством вице-губернатора Санкт‑Петербурга Николая Линченко. Из 18 заявленных обращений городских застройщиков было рассмотрено лишь 12, остальные были отозваны заявителями или сняты с рассмотрения. По итогам работы одобрено шесть проектов в Петроградском, Калининском, Московском и Пушкинском районах, ещё шесть – получили отказ.

Градкомиссия приняла решение отказать пяти компаниям в определении условий обеспеченности проектов жилищного строительства. Градкомиссия

Отказ получили ООО "Специализированный застройщик "САНРАЙС", "Приморский Северо-Запад" , "Приморский 78", АО "Специализированный застройщик "Строительный трест", ООО "ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад".

Также ООО "Специализированный застройщик "Орион" получил отказ в связи с наличием просрочки исполнения обязательств перед Санкт‑Петербургом (в том числе аффилированными лицами) на срок более шести месяцев.

Фото: Piter.tv