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Градкомиссия Петербурга в мае отказала шести застройщикам
Сегодня, 16:41
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Градкомиссия Петербурга в мае отказала шести застройщикам

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В мае состоялось очередное заседание Градостроительной комиссии Санкт‑Петербурга под председательством вице-губернатора Санкт‑Петербурга Николая Линченко. Из 18 заявленных обращений городских застройщиков было рассмотрено лишь 12, остальные были отозваны заявителями или сняты с рассмотрения. По итогам работы одобрено шесть проектов в ПетроградскомКалининскомМосковском и Пушкинском районах, ещё шесть – получили отказ.

Градкомиссия приняла решение отказать пяти компаниям в определении условий обеспеченности проектов жилищного строительства.

Градкомиссия

Отказ получили ООО "Специализированный застройщик "САНРАЙС", "Приморский Северо-Запад" , "Приморский 78", АО "Специализированный застройщик "Строительный трест", ООО "ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад".

Также ООО "Специализированный застройщик "Орион" получил отказ в связи с наличием просрочки исполнения обязательств перед Санкт‑Петербургом (в том числе аффилированными лицами) на срок более шести месяцев.  

Фото: Piter.tv

Теги: градкомиссия, застройщики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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