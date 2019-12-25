Три застройщика представили свои проекты строительства в Московском районе Петербурга

В мае три застройщика обратились в Градкомиссию Петербурга с проектами, которые планируется реализовать в Московском районе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

ООО "Специализированный застройщик "Норд Сити" хочет построить на Пулковском шоссе (участки 23, 29, 32 и 33) многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными гаражами и объектами социального обеспечения расчетной площадью 196 511,23 м2.

Реализация проекта возможна при проектировании, строительстве и безвозмездной передаче в собственность Петербурга школы на 550 мест на Пулковском шоссе, 103; двух детских садов на 240 и 250 мест, поликлиники на 200 посещений. Застройщик также передаст по договору купли-продажи встроенные помещения площадью 500 м2 для размещения библиотеки и 90 м2 для размещения участкового, а также запроектирует, построит и продаст городу ФОК. Кроме того, ООО "Специализированный застройщик "Норд Сити" выступит застройщиком школы на 825 мест совместно с ООО "Специализированный застройщик "ИНТЕК" (инвестор). По договору с профильными комитетами застройщик проведет проектирование, строительство и безвозмездную передачу в собственность Петербурга нескольких проектируемых улиц, магистралей и внутриквартальных проездов. Кроме того, достигнута договоренность о проектировании, строительстве и безвозмездной передаче в собственность города надземного пешеходного перехода через Пулковское шоссе в непосредственной близости к ЖК "Зеленый квартал на Пулковских высотах". Срок ввода в эксплуатацию – III квартал 2024 года. Также "Норд Сити" представит гарантийное письмо об обеспечении подачи заявок на участие в аукционах на закупку жилья городом.

ООО "Специализированный застройщик "ИНТЕК" представил на рассмотрение Градкомиссии проект строительства многоквартирного жилого дома площадью 10 927,8 м2 на Пулковском шоссе, участок 34.

Проект возможен при условии участия компании совместно с "Норд Сити" в проектировании, строительстве и безвозмездной передачи городу школы на 825 мест и строительстве и продаже городу сдетского сада на 220 мест. Кроме того, застройщик безвозмездно передаст в собственность города встроенные помещения площадью не менее 600 м2 для размещения многофункционального центра. Также "ИНТЕК" будет участвовать совместно с другими застройщиками в проектировании, строительстве и безвозмездной передаче в собственность Петербурга ряда объектов улично-дорожной сети.

ООО "Специализированный застройщик "Северная Венеция" на Пулковском шоссе, участок 24 намерен возвести ЖК со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными автостоянками, отдельно стоящими многоэтажными паркингами, а также гостиницу, ФОК и общеобразовательные учреждения. Заявленная жилая площадь объекта – 135 913 м2, площадь номерного фонда – 20 387 м2.

Реализация данного проекта возможна при условии проектирования, строительства и безвозмездной передачи в собственность Петербурга школы на 825 и двух детских садов по 220 мест каждый. Кроме того, застройщик безвозмездно передаст городу встроенные помещения площадью 30 м2 для размещения участкового уполномоченного полиции и встроенно-пристроенные помещения на 1 102 м2 для размещения объекта здравоохранения. Совместно с застройщиками "Норд Сити", "ИНТЕК" и "Корпорация "Развитие" компания выполнит реконструкцию Волхонского шоссе и транспортной развязки.

Фото: Piter.tv