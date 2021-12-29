Госсекретарь Казахстана: риск террористических атак в республике сохраняется

Все службы страны переведены в полную готовность.

В Казахстане сохраняется риск повторения атак террористов. Об этом в эфире телевизионного канала "Хабар 24" заявил государственный секретарь республики Ерлан Карин.

Он подчеркнул, гражданам Казахстана необходимо сохранять бдительность. По словам Карина, все службы страны переведены в полную готовность.

Я бы не хотел, чтобы мы расслаблялись и самоуспокаивались, потому что достаточно серьезный риск сохраняется, все службы переведены в полную готовность. Ерлан Карин, госсекретарь Казахстана

Чиновник отметил, значительную роль в разрешении ситуации с беспорядками сыграл глава республики Касым-Жомарт Токаев, который давал четкие инструкции и принимал необходимые на его взгляд решения.

В ходе этого эфира Карин рассказал о целях устроивших беспорядки террористов.

В Казахстане на фоне беспорядков были задержаны 7939 человек. Во внешнеполитическом ведомстве Казахстана заявили, что среди этих лиц могут быть люди с боевым опытом в горячих точках. Только в Шымкенте силовики задержали более 2,7 тыс. подозреваемых в участии в беспорядках.

Ранее мы сообщали, что богатейшие люди Казахстана на фоне протестов потеряли три миллиарда долларов.

Видео: Youtube / Хабар 24