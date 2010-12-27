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Госдеп заявил об угрозах безопасности Ливии со стороны России
Сегодня, 10:32
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lesjasap

Госдеп заявил об угрозах безопасности Ливии со стороны России

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Страна призывает ввести ограничения против данной ЧВК.

Госдепартамент США заявил об угрозах безопасности Ливии со стороны России. По словам дипломатов, действия наемников дестабилизируют ситуацию в регионе конфликта. В Вашингтоне призывают  страны к вводу санкций, направленных против ЧВК "Вагнер". С таким заявлением выступил помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

Штаты привержены [обеспечению] спокойного и процветающего будущего для жителей Ливии

цитирует спикера "ТАСС"

Для этого политикам необходимо остановить тех, кто разжигает насилие со стороны внешних сил. По мнению спикера, бойцы "Вагнера" в значительном количестве находятся в стране ради поддержки нацармии. Шенкер добавил, что Америка обеспокоена данным положением дел.

Ранее Piter.tv писал о том, что составлен перечень опасных для туристов стран в 2020 году.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: безопасность, вагнер, госдепартамент, ливия, наемники
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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