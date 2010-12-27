Госдеп заявил об угрозах безопасности Ливии со стороны России

Страна призывает ввести ограничения против данной ЧВК.

Госдепартамент США заявил об угрозах безопасности Ливии со стороны России. По словам дипломатов, действия наемников дестабилизируют ситуацию в регионе конфликта. В Вашингтоне призывают страны к вводу санкций, направленных против ЧВК "Вагнер". С таким заявлением выступил помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

Штаты привержены [обеспечению] спокойного и процветающего будущего для жителей Ливии цитирует спикера "ТАСС"

Для этого политикам необходимо остановить тех, кто разжигает насилие со стороны внешних сил. По мнению спикера, бойцы "Вагнера" в значительном количестве находятся в стране ради поддержки нацармии. Шенкер добавил, что Америка обеспокоена данным положением дел.

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