Сотрудница Госдепа уволилась после скандала с подделкой обложки Time

Кроме того, девушку обвинили в фальсификации резюме.

Из Госдепа США уволилась Мина Чанг, которую обвинили в подделке обложки Time и фальсификации данных в резюме. Об этом пишет NBC.

Девушка написала в заявлении об увольнении, что отставка является единственно приемлемым морально-этическим вариантом для нее сейчас. Чанг подчеркнула, что коллеги не встали на ее защиту и не разрешили ответить на "лживые обвинения".

Ранее появилась информация, что Мина Чанг называла себя выпускницей бизнес-школы Гарвардского университета, при этом она окончила только 7-недельные курсы. Во время интервью в 2017 году она показала фейковую обложку Time со своей фотографией. Девушка заявила, что издание якобы обратило внимание на ее достижения в сфере применения беспилотников при ЧС.

Ранее мы писали, что Госдеп обвинил Россию в попытках использовать конфликт в Ливии.

Видео: YouTube / Mina Chang Videos, BetterWorldCampaign, MSNBC