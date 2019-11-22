Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

В США пытаются объяснить Турции, что в противном случае страну ждут санкции.

США предложили Турции три варианта решиться ситуацию с российскими С-400. В Госдепартаменте порекомендовали "уничтожить, вернуть или избавиться" от ЗРК.

Поставки С-400 неприемлемы, они подвергают риску санкций...У Турции есть свобода маневра, чтобы вернуться за стол переговоров говорится в тексте документа

Чиновники добавили, что время введения ограничений по закону CAATSA не задано. Сейчас США не может ответить на вопрос о том, какова будет широта и продолжительность санкций. В Америке заявили о готовности продажи Турции системы Patriot, которая закроет их потребность в ПВО. На данный момент неизвестно на какой стадии находятся переговоры между Дональдом Трампом и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, что поставки Анкаре российских систем ПВО С-400 начались в июне 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что США раскрыли план атаки на российские системы ПВО.

Видео: YouTube/Sevastopol Life