Годовалая девочка и ее 13-летний брат попали в приют после избиения и подозрений в насилии

Знакомые его матери заподозрили подростка в насилии над сестрой и устроили самосуд.

В пятницу, 22 марта, стало известно о том, что годовалую девочку и ее 13-летнего брата изъяли из семьи во Фрунзенском районе и поместили в Центр содействия семейному воспитанию. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребёнка Петербурга.

напомним, что 19 февраля в гости к матери подростка пришли знакомые, которые заподозрили подростка в насилии над годовалой сестрой. Взрослые решили добиться признания от мальчика через пытки сигаретами, электрошоком и кулаками. В итоге ребенок признался в сексуальных домогательствах к девочке.

Медики диагностировали у несовершеннолетнего сотрясение, множественные ушибы, а также ожоги от сигарет и электрошокера. Стоит отметить, что у его сестры не обнаружено признаков насилия.

Ранее органы опеки подали иск о лишении матери родительских прав в отношение обоих детей. Судебное заседание назначено на апрель.

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